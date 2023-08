29 авг 2023



Видео с текстом от DAMNATION'S HAMMER



DAMNATION'S HAMMER опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Do Not Disturb The Watchmaker, который будет включен в альбома Into The Silent Nebula, выходящий 15 сентября







