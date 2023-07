все новости группы







25 июл 2023 : Новое видео THE FIXER



сегодня



Новое видео THE FIXER



"Smoke Show", новое видео группы THE FIXER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Your Lie, выходящего десятого ноября на Wormholedeath:



"Your Lie"

"Get Greasy"

"Smoke Show"

"Ghosts Will Talk"

"Animal"

"Tounge's Bleeding"

"Colour Deficit"

"Tree Of Fire"

"Unscrewed"

"Your Truth"







