сегодня



Новое видео THE FIXER



"Ghosts Will Talk", , новое видео группы THE FIXER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Your Lie, выходящего десятого ноября на Wormholedeath:



"Your Lie"

"Get Greasy"

"Smoke Show"

"Ghosts Will Talk"

"Animal"

"Tounge's Bleeding"

"Colour Deficit"

"Tree Of Fire"

"Unscrewed"

"Your Truth"







+0 -0



просмотров: 135