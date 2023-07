сегодня



Новое видео HINAYANA



HINAYANA опубликовали видео к песне "Pitch Black Noise". Этот трек будет включён в выходящий двадцать восьмого августа на Napalm Records ЕР "Death Of The Cosmic". Он будет доступен в следующих вариантах:



- CD Digipak

- Digital EP

- 1 LP Gatefold Black

- 1 LP Gatefold Blue - Mailorder only

- CD + Shirt Bundle - Mailorder only

- Black LP + Shirt Bundle - North American Napalm Mailorder only

- Blue LP + Shirt Bundle - North American Napalm Mailorder only



Трек-лист:



"Death Of The Cosmic"

"Cold Conception" feat. Nature Ganganbaigal

"Yet Here I Wait Forever"

"In Sacred Delusion" feat. Toni Toivonen

"Pitch Black Noise"







