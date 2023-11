сегодня



Вокалист WOLFHEART в новом треке HINAYANA



HINAYANA опубликовали официальное видео с текстом на песню “A Tide Unturning” feat. Tuomas Saukkonen, которая будет включена в выходящий десятого ноября альбом Shatter And Fall:



"Slowly Light Collides"

"Mind Is A Shadow" (feat. Vincent Jackson Jones)

"How Many Dreams"

"Spirit And Matter"

"From Our Darkest Moments"

"Reverse The Code"

"Lost To Flame"

"The Answer"

"Triptych Visions"

"A Tide Unturning" (feat. Tuomas Saukkonen)

"Taken"







