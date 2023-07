все новости группы







Новая песня URAL



"Drag Me To The Wolves", новая песня группы URAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Psychoverse, выход которого запланирован на 10 октября:



"Drag Me To The Wolves"

"Heritage"

"Nightmare"

"Blood Red Sand"

"Fall Of The One World"

"Uncanny Valley"

"Carousel Of Hell"

"66.6 F.M."







