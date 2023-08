26 авг 2023



Подъехал новый URAL



"Nightmare", новая песня группы URAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Psychoverse, выход которого запланирован на 10 октября:



"Drag Me To The Wolves"

"Heritage"

"Nightmare"

"Blood Red Sand"

"Fall Of The One World"

"Uncanny Valley"

"Carousel Of Hell"

"66.6 F.M."







+0 -0



( 2 ) просмотров: 538