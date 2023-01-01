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29 июл 2023
CASEY GRILLO и ANGEL VIVALDI в INFINITY'S ASHES
"The Perfect Flaw", дебютное видео новой группы INFINITY'S ASHES, в состав которой входят барабанщик QUEENSRŸCHE/ex-KAMELOT Casey Grillo, гитарный виртуоз Angel Vivaldi и вокалист Roman Grey, доступно для просмотра ниже.
Angel: «Как и большинство проектов, эта группа находилась в разработке довольно долгое время. Наконец-то мир увидел и услышал эту невероятную совместную работу - это просто волшебно. Я горжусь тем, что каждый из нас вложил свой труд в эти песни. Мне не терпится увидеть, что нас ждет в будущем».
Casey: «Я абсолютно счастлив быть частью этого проекта, который мы с Angel начали несколько лет назад. В него было вложено бесчисленное количество часов самоотдачи и тщательного планирования, и я с нетерпением жду реакции поклонников на наше творение. Приготовьтесь насладиться тем, что у нас получилось!
Это не повлияет на мое участие в QUEENSRŸCHE. Я просто хотел исследовать другой аспект своей игры на барабанах».
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