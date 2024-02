сегодня



Новое видео INFINITY'S ASHES



"To Live In What Exists", новое видео новой группы INFINITY'S ASHES, в состав которой входят барабанщик QUEENSRŸCHE/ex-KAMELOT Casey Grillo, гитарный виртуоз Angel Vivaldi и вокалист Roman Grey, доступно для просмотра ниже.







