Новое видео STATE OF DECEIT



"At What Cost?", новое видео группы STATE OF DECEIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stalked By Daemons", выходящего 13 октября на Eclipse Records.



Трек-лист:



"Endure My Fate"

"Demi-God"

"Stalked By Daemons, Guarded By Angels"

"Hate Within"

"Withered"

"Mark Of The Whale"

"Scorched"

"Suffer Me"

"At What Cost?"

"Digital Tattoo"







