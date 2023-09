сегодня



Новое видео STATE OF DECEIT



"Demi-God", новое видео группы STATE OF DECEIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stalked By Daemons", выходящего 13 октября на Eclipse Records.



Трек-лист:



"Endure My Fate"

"Demi-God"

"Stalked By Daemons, Guarded By Angels"

"Hate Within"

"Withered"

"Mark Of The Whale"

"Scorched"

"Suffer Me"

"At What Cost?"

"Digital Tattoo"







+0 -0



просмотров: 23