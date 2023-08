сегодня



Новое видео DOWNES BRAIDE ASSOCIATION



"Keep On Moving", новое видео группы DOWNES BRAIDE ASSOCIATION, в состав которой входят Geoff Downes и Chris Braide, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Celestial Songs, выходящего восьмого сентября:



"Look What You Do"

"Clear Light"

"Keep On Moving"

"Darker Side Of Fame"

"Hey Kid"

"Will To Power"

"Heart Shaped Hole"

"Dear Petra"

"On The Run"

"Goodbye To You (Sister Shame)"

"Beyond The Stars"







+0 -0



просмотров: 130