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Downes Braide Association

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Видео с текстом от DOWNES BRAIDE ASSOCIATION



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Проект DOWNES BRAIDE ASSOCIATION, объединивший Geoff'a Downes'a и Chris'a Braide, опубликовал официальное видео с текстом на песню “Look What You Do”, взятой из нового альбома "Celestial Songs", релиз которого состоялся восьмого сентября.

Трек-лист:

"Look What You Do"
"Clear Light"
"Keep On Moving"
"Darker Side Of Fame"
"Hey Kid"
"Will To Power"
"Heart Shaped Hole"
"Dear Petra"
"On The Run"
"Goodbye To You (Sister Shame)"
"Beyond The Stars

DOWNES BRAIDE ASSOCIATION Feat. GEOFF DOWNES And CHRIS BRAIDE Release "Look What You Do" Lyric Video; Celestial Songs Album Available Now




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