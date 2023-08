Видео с текстом от MY LAMENT

сегодня



MY LAMENT опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "November", который будет включён в выходящий 22 сентября альбом “The Season Came Undone”.



Трек-лист:



1. Everything Goes to Waste

2. My Mausoleum

3. Fallacy

4. Like Fallen Rain

5. Oh, Fall

6. Dying of the Light

7. Like Something Almost Being Said (Instrumental)

8. November

9. Life Will Be the Death of Me (2023 Remaster)







