сегодня



Новое видео MY LAMENT



My Mausoleum, новое видео MY LAMENT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Season Came Undone”:



1. Everything Goes to Waste

2. My Mausoleum

3. Fallacy

4. Like Fallen Rain

5. Oh, Fall

6. Dying of the Light

7. Like Something Almost Being Said (Instrumental)

8. November

9. Life Will Be the Death of Me (2023 Remaster) http://www.mylament.be







+0 -0



просмотров: 167