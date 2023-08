сегодня



Новое видео S.O.R.M



"Crazy", новое видео S.O.R.M, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Under My Skin”.



Трек-лист:



Hellride

Shotgun Jonny

Die For My Rock ‘N Roll (feat. Nick Petrino)

Dark World

Too Hot For Your Love

Crazy

Demon Child

In Peace

Ready To Fly

Under My Skin

Crash And Burn







