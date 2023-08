все новости группы







Вышел новый альбом S.O.R.M



Шведская группа S.O.R.M выпустила дебютную пластинку "Under My Skin", которая доступна для прослушивания по этому адресу.



Трек-лист:



"Hellride"

"Shotgun Jonny"

"I Die For My Rock 'N Roll" (feat. Nick Petrino)

"Dark World"

"Too Hot For Your Love"

"Crazy"

"Demon Child"

"In Peace"

"Ready To Fly"

"Under My Skin"

