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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 25
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Skynd

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Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
-



8 авг 2023 : 		 Новое видео SKYND

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"Robert Hansen", новое видео SKYND, доступно для просмотра ниже.




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8 авг 2023
gravitgroove
Сурогат сплошной, даже голос через питч и вокодер перманентно пропущен. Сплошная синтетика и средства тех.прогресса ради не пойми чего. (Понятное дело - иначе не умеют и фантазия подстать видомым барашкам под коммерцию). Это не ирония, я в прастрации от услышанного в очередной раз. Как это имеет спрос (это даже не банальное попно с одним и тем же экшном и кучей очередных имен), когда любой бездарный мудила может это сделать за пару часов (будучи долбаной вялой улиткой по жизни). Мы (компания) такое в небольшом кругу в 00-е делали в фрутилупе ради прикола (по качеству только сырее было), и совести не имели кому-либо этот скатол выкладывать на широкое обозрение. Позор зумерам! Абсолютные дегенераты по части музыки (Чувствую себя ворчливой старушкой).

просмотров: 254

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