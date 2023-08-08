Новое видео SKYND

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8 авг 2023
gravitgroove
Сурогат сплошной, даже голос через питч и вокодер перманентно пропущен. Сплошная синтетика и средства тех.прогресса ради не пойми чего. (Понятное дело - иначе не умеют и фантазия подстать видомым барашкам под коммерцию). Это не ирония, я в прастрации от услышанного в очередной раз. Как это имеет спрос (это даже не банальное попно с одним и тем же экшном и кучей очередных имен), когда любой бездарный мудила может это сделать за пару часов (будучи долбаной вялой улиткой по жизни). Мы (компания) такое в небольшом кругу в 00-е делали в фрутилупе ради прикола (по качеству только сырее было), и совести не имели кому-либо этот скатол выкладывать на широкое обозрение. Позор зумерам! Абсолютные дегенераты по части музыки (Чувствую себя ворчливой старушкой).
просмотров: 254
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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