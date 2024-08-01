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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 58
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 24
[= ||| все новости группы



*

Skynd

*
Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
-



1 авг 2024 : 		 Новое видео SKYND

9 мар 2024 : 		 Новое видео SKYND

20 окт 2023 : 		 Новое видео SKYND

8 авг 2023 : 		 Новое видео SKYND

23 июн 2023 : 		 Новое видео SKYND

28 июл 2022 : 		 Новое видео SKYND
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Новое видео SKYND



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Violets are Blue', новое видео SKYND, доступно для просмотра ниже.




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1 авг 2024
Corpsegrinder04
Вначале подумал , что транс какой-то поёт. Потом распелась .
  Dislike!1
1 авг 2024
O
Oloir
Corpsegrinder04, приходит мужик к психотерапевту:
- Доктор помогите... мне кажется, что меня окружают одни голубые!
- Хорошо, я буду показывать вам картинки - а вы описывать, что на них
изображено!
Показывает мужику картину "Три богатыря" - что вы видите?
- Трое голубых!!!
- Почему?
- Ну три мужика в поле одни - явно трахнуться хотят!!!
Показывает картину "Летят гуси косяком" - что вы видите?
- Гуси-голубые!
- Почему?
- Ну летят - друг другу в жопу смотрят - явно трахнуться хотят!!!
Ну, хорошо, - говорит доктор, - на меня посмотрите, на кого я похож???
- Ну вы, доктор, явно пидорас!!!
- Почему?
- Ну а откуда у вас такие картинки?
Like!1
1 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Oloir, после чего доктор разрыдался со словами «я тот самый пидор Пальяччи»
Like!1
1 авг 2024
rassol
Oloir, бородатый анекдот.

просмотров: 192

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