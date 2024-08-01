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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
58
GOJIRA разогрела квиров
43
Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш...
33
BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH
28
Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere...
24
все новости группы
Skynd
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Violets are Blue', новое видео SKYND, доступно для просмотра ниже.
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1 авг 2024
Corpsegrinder04
Вначале подумал , что транс какой-то поёт. Потом распелась .
1
1 авг 2024
O
Oloir
Corpsegrinder04
,
приходит мужик к психотерапевту:
- Доктор помогите... мне кажется, что меня окружают одни голубые!
- Хорошо, я буду показывать вам картинки - а вы описывать, что на них
изображено!
Показывает мужику картину "Три богатыря" - что вы видите?
- Трое голубых!!!
- Почему?
- Ну три мужика в поле одни - явно трахнуться хотят!!!
Показывает картину "Летят гуси косяком" - что вы видите?
- Гуси-голубые!
- Почему?
- Ну летят - друг другу в жопу смотрят - явно трахнуться хотят!!!
Ну, хорошо, - говорит доктор, - на меня посмотрите, на кого я похож???
- Ну вы, доктор, явно пидорас!!!
- Почему?
- Ну а откуда у вас такие картинки?
1
1 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Oloir
,
после чего доктор разрыдался со словами «я тот самый пидор Пальяччи»
1
1 авг 2024
rassol
Oloir
,
бородатый анекдот.
просмотров: 192
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
- Доктор помогите... мне кажется, что меня окружают одни голубые!
- Хорошо, я буду показывать вам картинки - а вы описывать, что на них
изображено!
Показывает мужику картину "Три богатыря" - что вы видите?
- Трое голубых!!!
- Почему?
- Ну три мужика в поле одни - явно трахнуться хотят!!!
Показывает картину "Летят гуси косяком" - что вы видите?
- Гуси-голубые!
- Почему?
- Ну летят - друг другу в жопу смотрят - явно трахнуться хотят!!!
Ну, хорошо, - говорит доктор, - на меня посмотрите, на кого я похож???
- Ну вы, доктор, явно пидорас!!!
- Почему?
- Ну а откуда у вас такие картинки?