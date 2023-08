8 авг 2023



Новый альбом ELEGY OF MADNESS выйдет осенью



ELEGY OF MADNESS выпустят новую работу. получившую название XI, 20 октября на Scarlet Records:



“11:11”

“Broken Soul” (orchestral arrangements by Fleshgod Apocalypse’s Francesco Ferrini)

“Hybrid Love”

“Revelation”

“Insanity”

“Goddess”

“Moon”

“Portrait Of A Ghost”

“A.I. Slavery”

“Crawling”

“Legion”







просмотров: 128