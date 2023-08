25 авг 2023



Новое видео ELEGY OF MADNESS



"Broken Soul", новое видео группы ELEGY OF MADNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "XI", выходящего 20 октября на Scarlet Records.



Трек-лист:



“11:11”

“Broken Soul” (orchestral arrangements by Fleshgod Apocalypse’s Francesco Ferrini)

“Hybrid Love”

“Revelation”

“Insanity”

“Goddess”

“Moon”

“Portrait Of A Ghost”

“A.I. Slavery”

“Crawling”

“Legion”







