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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 28
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Kontrust

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|||| сегодня

Новое видео KONTRUST



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i physically like you, новое видео KONTRUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "madworld", выход которого намечен на третье ноября на Napalm Records.




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