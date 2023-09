21 сен 2023



Новое видео KONTRUST



“the end”, новое видео KONTRUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "madworld", выход которого намечен на третье ноября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1LP Gatefold Transparent Green

- 1LP Gatefold Transparent Orange

- Shirt & 1-CD Digipack Bundle

- Digital Album



Трек-лист:



"i physically like you"

"madhouse"

"rock to outer space"

"black soul"

"criminal"

"the end"

"pulling"

"lederhosen overkill"

"masterpiece of a monster"

"u.f.i.u."

"i can't control it"







