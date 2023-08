сегодня



Новая песня KRIEG



"Solitarily, A Future Renounced", новая песня группы KRIEG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ruiner", выход которого запланирован на 13 октября на Profound Lore Records.



Трек-лист:



"Bulwark"

"Fragments Of Nothing"

"Red Rooms"

"Solitarily, A Future Renounced"

"Manifested Ritual Horror"

"No Gardens Grow Here"

"An Execution In The Kingdom Of Ideas"

"The Lantern And The Key"







