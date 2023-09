сегодня



Новое видео KRIEG



“No Gardens Grow Here", новое видео группы KRIEG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ruiner", выход которого запланирован на 13 октября на Profound Lore Records.



Трек-лист:



"Bulwark"

"Fragments Of Nothing"

"Red Rooms"

"Solitarily, A Future Renounced"

"Manifested Ritual Horror"

"No Gardens Grow Here"

"An Execution In The Kingdom Of Ideas"

"The Lantern And The Key"







