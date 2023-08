14 авг 2023



Обложка и трек-лист нового альбома DESTRUCTOR



DESTRUCTOR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Blood, Bone, and Fire и выходящего осенью на CD, виниле и кассете на Shadow Kingdom Records:



“Blood, Bone, And Fire”

“Iron Clad”

“Storm Upon The World”

“Never Surrender”

“Depths Of Insanity”

“The Calling”

“Heroic Age”

“Hammering The Steel”

“Dominate”







просмотров: 258