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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
26
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
18
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
18
Новое видео NEVENA
10
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9
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8
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
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Фраза, имя группы
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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
26
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
18
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
18
Новое видео NEVENA
10
FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...»
9
все новости группы
Destructor
США
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/maximumdestructor
5 окт 2022
:
DESTRUCTOR нашли лейбл
7 фев 2018
:
DESTRUCTOR на Hells Headbangers
24 май 2017
:
Трейлер нового альбома DESTRUCTOR
9 май 2017
:
Новый альбом DESTRUCTOR выйдет летом
18 мар 2016
:
Винил DESTRUCTOR выйдет в мае
1 июн 2012
:
DESTRUCTOR расстались в гитаристом и басистом
29 ноя 2011
:
Фронтмен DESTRUCTOR в клипе ALTERNATE REALITY
16 сен 2011
:
DESTRUCTOR начнут запись альбома в октябре
сегодня
DESTRUCTOR нашли лейбл
DESTRUCTOR сообщили о заключении контракта с лейблом Shadow Kingdom Records на котором в 2023 на кассете, CD, виниле и в цифровом варианте состоится релиз нового альбома.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет