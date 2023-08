все новости группы







16 авг 2023 : Новое видео NOSPŪN



"Earwyrm", новое видео группы NOSPūN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Opus".



Трек-лист:



"The House At The End"

"Implosion Overture"

"The Death Of Simpson"

"Dance With Me!"

"Tougher Love"

"Earwyrm"

"...And Then There Was One"

"4D Printing"

"Within The Realm Of Possibility"

"Back, Yet Forward"

"The House At The Beginning"







