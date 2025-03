Видео с текстом от NOSPŪN

сегодня



NOSPŪN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку The Effervescent Power, который будет включен в новый ЕР New Ozai, релиз которого намечен на 28 марта:



Life, The Universe, And Eve

The Effervescent Power

Out With A Band

Mecca

Jormungand







