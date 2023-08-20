20 авг 2023



ROBIN McAULEY: «MICHAEL SCHENKER, без сомнения, один из лучших рок-гитаристов на планете»



Robin McAuley встретился с Chaoszine перед выступлением Michael'я Schenker'а на фестивале Time To Rock и подробно рассказал о своей сольной карьере и о том, каково это — работать с одним из лучших гитаристов планеты. Ниже приведён отрывок из беседы.



Сейчас ты вновь присоединился к MSG. И, как и в прошлом году, ты присоединился к группе в середине тура, заменив Ronnie Romero. Как так получилось?



«Это было просто. Я получил письмо: "Ты можешь присоединиться и спеть на фестивалях и концертах до конца 2023 года?" И я ответил: "Сейчас посмотрю расписание". Мы собираемся начать работу над новым альбомом Black Swan и новой сольной пластинкой, третьей по счёту, и приступим к работе только в конце года. Поэтому я сказал: "Да, конечно". Я не задавал никаких вопросов. А потом я увидел все эти сообщения и сказал: "Была не была". То же самое было в прошлом году. Так что до конца года я буду выступать с MSG и Michael'ем в рамках его тура, посвящённого 50-летию. И я рад принимать в этом участие. Это очень здорово».



То есть сказать, что ты сейчас являешься своего рода спасителем для него, — это неправильно?



«Я не знаю, спаситель ли я, но я надёжен. Я надёжен».



Поскольку ты присоединился к туру в последний момент, ты всё время был как бы в режиме ожидания?



«Нет. Я вообще этого не ожидал. Помню, я увидел сообщение в соцсети. И я подумал: "Скоро фестиваль Рори Галлахера. Я бы очень хотел поучаствовать". Потому что мы с женой планировали поездку в Ирландию, чтобы навестить родственников, и, по совпадению, это совпало с фестивалем Рори Галлахера. Поэтому я отправил Michael'ю письмо, в котором написал: "Привет, ребята, я вижу, что вы играете на фестивале Рори Галлахера. Я бы с удовольствием поучаствовал, если Ronnie Romero нужен перерыв". И больше я об этом не думал. А потом мне пришёл ответ от представителей Michael'я, и они сказали: "Это было бы здорово, если ты всё ещё хочешь этим заняться". И я ответил: "Это приятный сюрприз. Я бы с удовольствием это сделал". И я должен был участвовать только в одном шоу, только из-за Michael'я. И это был хороший повод. Я сказал: "Я всё равно в Ирландии, чтобы навестить семью", и мы планировали осмотреть достопримечательности. Моя жена, я думаю, вы знаете, родом из Австрии, поэтому она особо не видела Ирландию. Я тоже не часто бывал в Ирландии. Прошло много времени.



В общем, после того, как мы договорились, что я буду выступать на фестивале Рори Галлахера, спустя, может быть, месяц, я получил ещё одно письмо: "Ты можешь присоединиться к нам на оставшуюся часть 2023 года?" И я подумал: "Что только что произошло?" А там написано: "Ронни больше не будет петь с MSG. Если бы ты мог это сделать, было бы здорово. Майкл был бы рад, если бы ты это сделал". И я ответил: "Конечно". И я снова посмотрел своё расписание, а мы приступаем к записи следующего альбома Black Swan только в конце года. И вот я здесь. Так что нет, я не был готов. Конечно, нужно посмотреть, каков сет-лист, что мне нужно выучить, и придётся влиться в работу без репетиции, и всё такое прочее. Так что я действительно выступал на фестивале без репетиции. Мы просто провели саундчек, и я сказал: "Хоть бы всё было правильно". Но я умею делать домашнюю работу».



Но сет-лист сейчас практически тот же, что и в прошлом году.



«Верно. Он очень похож. Так что нужно было просто всё повторить. Готовимся к экзамену».



Теперь, когда ты снова в группе, было бы здорово, если бы в сет-листе было хотя бы несколько песен из эпохи McAuley-Schenker .



«Все так говорят. Я не знаю, почему так происходит, но поскольку концертный сет уже отрепетирован, то с точки зрения логистики, наверное, потребовалось бы несколько недель репетиций, чтобы подготовить более новый материал. Не то чтобы это был новый материал, но всё равно пришлось бы его репетировать и менять шоу, добавлять что-то ещё. Так что проще оставить всё как есть. И если Michael решит: "Хорошо, мы добавим кое-что из периода McAuley-Schenker", то я предполагаю, что для этого будет проведена репетиция. Но сейчас нам нужно делать то, что мы делали раньше. Так что всё довольно хорошо. Мы разучиваем двухчасовой сет. И вот уже год прошёл с тех пор, как я пел этот сет, но всё равно нужно подготовиться и сделать всё, что в твоих силах. И получается не всегда идеально, но это живое выступление».



Итак, как ты уже сказал, есть договорённость о гастролях с Michael'ем до конца этого года.



«Да».



А что будет после этого? Вы уже говорили об этом с Michael'ем?



«Задайте этот вопрос Michael'ю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я знаю лишь то, что взял на себя обязательства до конца года, и я доведу дело до конца. Я никуда не собираюсь уходить».



Хотел бы ты в будущем сделать ещё что-нибудь с Михаэлем, если бы была такая возможность?



«Конечно. Я постоянно твержу людям, что Михаэль, без сомнения, один из лучших рок-гитаристов на планете. После 35 лет, проведённых с ним на сцене, я всё ещё пребываю в восхищении. Его уровень игры просто феноменален, и, находясь на сцене, я говорю: "Чёрт возьми, это круто. Круче не бывает". Он потрясающий, потому что, я знаю, многие люди придают большое значение возрасту и всему остальному. Отношение к делу тоже имеет большое значение. Я думаю, что мы очень гордимся тем, что делаем. И я всегда говорю людям, что как певец я вижу многое. И если я вижу, что люди шепчутся: "Этот парень действительно умеет играть", я это услышу.



И я не хочу, чтобы это происходило часто. Я не хочу слишком сильно гордиться. Поэтому я делаю всё, что в моих силах. И я знаю, что с удовольствием записал бы ещё одну пластинку с Михаэлем, или что там у него в планах. Если это турне, я готов к этому — Black Swan и сольная пластинка не нуждаются в гастролях. Так что есть период записи, который связан с этим, но то же самое с Ребом Бичем и Джеффом Пилсоном. Мы находим время для записи, но у нас нет времени для концертов, потому что у нас есть остальные дела».







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