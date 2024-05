сегодня



Видео с выступления MCAULEY SCHENKER GROUP 1988 года



Видео с выступления MCAULEY SCHENKER GROUP в Rock N' Roll Heaven пятого мая 1988 года, доступно для просмотра ниже:



"Armed And Ready" (missing)

"Cry For The Nations"

"On And On"

"Into The Arena"

"Time"

"Follow The Night"

"Get Out"

"Gimme Your Love"

"Courvoisir Concerto"

"Lost Horizons"

"No Time For Losers"

"Rock 'Til You're Crazy"

"Doctor Doctor"

"Rock Bottom"







