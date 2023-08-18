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ARKA'N ASRAFOKOR на Atomic Fire Records



Тоголезцы ARKA'N ASRAFOKOR заключили контракт с лейблом Atomic Fire Records, на котором в начале следующего года состоится релиз дебютного альбома.



Комментарии от группы:



«Дорогие друзья, наша миссия началась двенадцать лет назад. Мы добились успехов благодаря нашим братьям и сёстрам дома, в Того, на Родине и в разных уголках нашей любимой планеты Земля. Братья и сёстры, которые шли вместе с нами. Мы благодарны за каждый шаг. Теперь мы переходим на новый уровень, чтобы способствовать распространению нашей музыки и послания asrafocore по всему миру. Мы очень рады и счастливы объявить о подписании контракта с мощнейшим металл-лейблом Atomic Fire Records (на котором помимо прочих замечательных артистов/групп издаются Meshuggah и Opeth). Мы благодарим команду Atomic Fire Records, всех ключевых людей, которые сделали эту мечту возможной. Особая благодарность — драгоценным друзьям, которые поддерживают нашу миссию с первого дня. Как и было обещано, мы работаем в нашей студии, чтобы принести вам ещё больше asrafocore, выведенного на более высокий уровень: новый альбом выйдет в начале 2024 года. Оставайтесь верными, оставайтесь сильными, оставайтесь с металлом — это... ARKA'N ASRAFOKOR».







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