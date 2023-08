22 авг 2023



Кавер-версия RAMMSTEIN от MANNTRA



Группа MANNTRA представила свою версию хита RAMMSTEIN “Links 2-3-4”. Этот трек будет включен в выходящий 25 августа сборник A Tribute To Rammstein album (Cleopatra Records):



"Du Hast" - Burton C Bell, Paul Ferguson & MGT

"Deutschland" - Front Line Assembly

"Sonne" - Skold

"Engel" - Priest

"Amerika" - Laibach

"Feuer Frei!" - The 69 Eyes

"Ausländer" - Jah Wobble & Jon Klein

"Radio" - Julien-K

"Ich Will" - Stoneman

"Keine Lust" - Lacrimas Profundere

"Links 2 3 4" - Manntra







