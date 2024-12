сегодня



Новое видео MANNTRA



"Skal", новое видео группы MANNTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Titans, выходящего 21 февраля на Napalm Records:



"Ceremony"

"Titans"

"Teuta"

"The Heart Of The Storm"

"Unholy Water (Voda)"

"Skal" (Miracle Of Sound Cover)

"Higher"

"My Sandman"

"Riders In The Dawn"

"Forgotten Pt.1"

"Forgotten Pt.2 - The Ritual"

"Nav"











