Новое видео MASSIVE SCAR ERA



"Back To The Sun", новое видео группы MASSIVE SCAR ERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Metal Goes Egyptian, выходящего третьего ноября:



“Between Waves”

“30 Years”

“Oblivious”

“Back To The Sun”

“Color Blind”

“Endorphins”







