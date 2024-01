сегодня



Новое видео MASSIVE SCAR ERA



“Color Blind”, новое видео группы MASSIVE SCAR ERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Metal Goes Egyptian, выпущенного третьего ноября:



“Between Waves”

“30 Years”

“Oblivious”

“Back To The Sun”

“Color Blind”

“Endorphins”







