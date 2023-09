сегодня



Новое видео BAD TOUCH



"See It To Believe It", новое видео группы BAD TOUCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bittersweet Satisfaction", выходящего десятого ноября на Marshall Records.



Трек-лист:



"Slip Away"

"This Life"

"Spend My Days"

"Bittersweet Satisfaction"

"Nothing Wrong With That"

"Taste This"

"Tonight"

"Come Back Again"

"See It To Believe It"

"Dizzy For You"







