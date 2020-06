сегодня



Кавер-версия The Kiki Dee Band от BAD TOUCH



Британские рокеры BAD TOUCH опубликовали видео на собственное прочтение композиции The Kiki Dee Band I've Got The Music In Me", которая попала в двадцать лучших песен 1974 года. Этот трек взят из альбома "Kiss The Sky", выход которого состоялся 19 июня на Marshall Records.



Трек-лист:



"Come A Little Closer

"I Get High

"Let Go

"Strut

"I’ve Got The Music In Me

"Can You Save Me

"Kiss The Sky

"See You Again

"Before I Die

"Read All About It

"Too Much of A Good Thing

"Sun And The Moon

"Something About Your Kiss" (CD bonus track)







