Обложка и трек-лист нового альбома HEAVY LOAD



HEAVY LOAD опубликовали обложку и трек-лист альбома Riders Of The Ancient Storm, выход которого приурочен к сорокалетию коллектива и состоится шестого октября:



“Ride The Night”

“We Rock The World”

“Walhalla Warriors”

“Angel Dark”

“Slave No More”

“Raven Is Calling”

“Sail Away”

“Butterfly Whisperings”*





*CD bonus track







