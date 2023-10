сегодня



Новое видео HEAVY LOAD



"Ride The Night", новое видео группы HEAVY LOAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Riders Of The Ancient Storm".



Трек-лист:



“Ride The Night”

“We Rock The World”

“Walhalla Warriors”

“Angel Dark”

“Slave No More”

“Raven Is Calling”

“Sail Away”

“Butterfly Whisperings”*



*CD bonus track







