9 сен 2023 : Новая песня SAVAGE



сегодня



Новая песня SAVAGE



"Make My Day", новая песня группы SAVAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Glory Riders, выход которого запланирован на 22 сентября на Dying Victims Productions:



"Carcass On Your Shoulders"

"Life In Chains"

"Make My Day"

"Master Bator"

"Wheels Of Fire"

"Thirty & Dirty"

"Nightmare Invaders"

"Glory Riders"







