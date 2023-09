сегодня



Новая песня SAVAGE



"Glory Riders", новая песня группы SAVAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Glory Riders, выход которого состоялся 22 сентября на Dying Victims Productions:



"Carcass On Your Shoulders"

"Life In Chains"

"Make My Day"

"Master Bator"

"Wheels Of Fire"

"Thirty & Dirty"

"Nightmare Invaders"

"Glory Riders"







+0 -0



просмотров: 127