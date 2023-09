сегодня



Музыканты L.A. GUNS, KORN, CONQUER DIVIDE на новом альбоме KALAMITY KILLS



Проект KALAMITY KILLS выпустит дебютный альбом "Kalamity Kills" 15 сентября в цифровом варианте. В качестве гостей в записи материала принимали участие Ray Luzier (Korn), Kiarely Castillo (Conquer Divide), Ace Von Johnson (L.A. Guns), Greg Upchurch (3 Doors Down), Luke Easter (Tourniquet), Julia Lauren Bullock (The Foxies/The Dead Deads) и другие.



Трек-лист:



"Anthem"

"Dearest Enemy (Pressure)"

"What’s On Your Mind (Pure Energy)"

"Dark Secrets"

"The Chemistry Of Meant To Be"

"A.L.I.E.N."

"Hellfire Honey"

"Burn"

"Sinners Welcome"

"I Still Believe"

"Amen"







+0 -0



просмотров: 85