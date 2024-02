сегодня



Новая песня KALAMITY KILLS



"The Chemistry Of Meant To Be" feat. Ray Luzier, новая песня группы KALAMITY KILLS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Kalamity Kills:



"Anthem"

"Dearest Enemy (Pressure)"

"What’s On Your Mind (Pure Energy)"

"Dark Secrets"

"The Chemistry Of Meant To Be"

"A.L.I.E.N."

"Hellfire Honey"

"Burn"

"Sinners Welcome"

"I Still Believe"

"Amen"







просмотров: 129