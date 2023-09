19 сен 2023



Концертное видео CORELEONI



"Standing In The Light"", новое концертное видео группы CORELEONI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома Alive, выходящего 27 октября на Metalville Records:



"Il Padrino"

"Higher"

"Standing In The Light"

"Downtown"

"Fist In Your Face"

"Let Life Begin Tonight"

"Purple Dynamite"

"All I Care For"

"Angel"

"Firedance"

"Mountain Mama"

"Sister Moon"

"All We Are"

"Here Comes The Heat"







+0 -0



просмотров: 266