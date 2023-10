сегодня



Концертное видео CORELEONI



"Sister Moon", новое концертное видео группы CORELEONI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома Alive, выходящего 27 октября на Metalville Records:



"Il Padrino"

"Higher"

"Standing In The Light"

"Downtown"

"Fist In Your Face"

"Let Life Begin Tonight"

"Purple Dynamite"

"All I Care For"

"Angel"

"Firedance"

"Mountain Mama"

"Sister Moon"

"All We Are"

"Here Comes The Heat" http://coreleoni.com/







