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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
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Lutharo

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20 сен 2023 : 		 Новое видео LUTHARO
| - |

|||| сегодня

Новое видео LUTHARO



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Ruthless Bloodline, новое видео LUTHARO, доступно для просмотра ниже.

«Мы невероятно рады сообщить, что официально присоединились к семье Atomic Fire Records! Это огромный шаг на пути, который мы прокладываем как группа, и чувство благодарности даже не может описать наши эмоции! С учетом вышесказанного, именно сейчас мы отмечаем выход нашего нового сингла "Ruthless Bloodline"! Видеоклип можно посмотреть ниже или послушать на любой стриминговой платформе! Это только начало удивительных событий, о которых еще предстоит объявить, и нам не терпится поделиться ими с вами! Если вы следите за нашим путешествием, спасибо вам большое! И оставайтесь металлюгами!»




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