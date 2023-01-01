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Новое видео LUTHARO



Ruthless Bloodline, новое видео LUTHARO, доступно для просмотра ниже.



«Мы невероятно рады сообщить, что официально присоединились к семье Atomic Fire Records! Это огромный шаг на пути, который мы прокладываем как группа, и чувство благодарности даже не может описать наши эмоции! С учетом вышесказанного, именно сейчас мы отмечаем выход нашего нового сингла "Ruthless Bloodline"! Видеоклип можно посмотреть ниже или послушать на любой стриминговой платформе! Это только начало удивительных событий, о которых еще предстоит объявить, и нам не терпится поделиться ими с вами! Если вы следите за нашим путешествием, спасибо вам большое! И оставайтесь металлюгами!» https://www.lutharo.com/







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