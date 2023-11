сегодня



Новое видео LUTHARO



“Time To Rise”, новое видео группы LUTHARO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chasing Euphoria, выходящего 15 марта на Atomic Fire Records:



“Gates Of Enchantment”

“Reaper’s Call”

“Ruthless Bloodline”

“Time To Rise”

“Born To Ride”

“Bonded To The Blade”

“Chasing Euphoria”

“Creating A King”

“Strong Enough To Fall”

“Paradise Or Parasite”

“Freedom Of The Night”







