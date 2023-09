21 сен 2023



TOM GABRIEL WARRIOR's TRIUMPH OF DEATH выпустит концертный релиз



TRIUMPH OF DEATH выпустят дебютный концертный релиз "Resurrection Of The Flesh" десятого ноября на Noise/BMG. Материал был записан весной 2023 года на фестивале Hell's Heroes в Хьюстоне (США), Dark Easter Metal Meeting в Мюнхене (Германия) и SWR Barroselas Metal Fest в Португалии, его продюсированием занимались Tom Gabriel Warrior и В. Santura из TRIPTYKON. Альбом запечатлел группу в ее первозданном виде: сырой, навевающей страх и тяжелой. Песням, возможно, уже четыре десятка лет, но здесь они предстают такими же актуальными, как и в начале 1980-х годов, когда они были написаны в скандально известном репетиционном бункере группы в сельской деревне Биршвиль, Швейцария. От громоподобных вступительных аккордов "Third Of The Storms (Evoked Damnation)" до злобного, болезненного фидбэка заключительной песни "Triumph Of Death", этот альбом - шестидесятиминутный документ подавляющей силы живого исполнения TRIUMPH OF DEATH, и он передает дух и интенсивность этих исторических песен, преодолевших десятилетия и ставших почитаемыми и неподвластными времени.



Warrior: «Этот альбом — самое главное свидетельство той уникальной связи, которая существует между публикой и группой. В 1982-1984 гг. музыка Hellhammer была подпольной фишкой, часто высмеивалась и отвергалась, и тем, что сейчас мы можем исполнять ее по всему миру, мы обязаны исключительно милости, открытости и энтузиазму тех, кто делает возможными именно такие концерты. Они дают нам столько же, сколько мы даем им, и моя благодарность им не знает границ».



Трек-лист:



01. The Third Of The Storms (Evoked Damnation)

02. Massacra

03. Maniac

04. Blood Insanity

05. Decapitator

06. Crucifixion

07. Reaper

08. Horus/Aggressor

09. Revelations Of Doom

10. Messiah

11. Visions Of Mortality

12. Triumph Of Death



Bonus 7" song (super deluxe edition only)



13. Decapitator (Live In Houston)







+1 -0



( 1 ) просмотров: 321