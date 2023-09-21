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TRIUMPH OF DEATH

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|||| 21 сен 2023

TOM GABRIEL WARRIOR's TRIUMPH OF DEATH выпустит концертный релиз



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TRIUMPH OF DEATH выпустят дебютный концертный релиз "Resurrection Of The Flesh" десятого ноября на Noise/BMG. Материал был записан весной 2023 года на фестивале Hell's Heroes в Хьюстоне (США), Dark Easter Metal Meeting в Мюнхене (Германия) и SWR Barroselas Metal Fest в Португалии, его продюсированием занимались Tom Gabriel Warrior и В. Santura из TRIPTYKON. Альбом запечатлел группу в ее первозданном виде: сырой, навевающей страх и тяжелой. Песням, возможно, уже четыре десятка лет, но здесь они предстают такими же актуальными, как и в начале 1980-х годов, когда они были написаны в скандально известном репетиционном бункере группы в сельской деревне Биршвиль, Швейцария. От громоподобных вступительных аккордов "Third Of The Storms (Evoked Damnation)" до злобного, болезненного фидбэка заключительной песни "Triumph Of Death", этот альбом - шестидесятиминутный документ подавляющей силы живого исполнения TRIUMPH OF DEATH, и он передает дух и интенсивность этих исторических песен, преодолевших десятилетия и ставших почитаемыми и неподвластными времени.

Warrior: «Этот альбом — самое главное свидетельство той уникальной связи, которая существует между публикой и группой. В 1982-1984 гг. музыка Hellhammer была подпольной фишкой, часто высмеивалась и отвергалась, и тем, что сейчас мы можем исполнять ее по всему миру, мы обязаны исключительно милости, открытости и энтузиазму тех, кто делает возможными именно такие концерты. Они дают нам столько же, сколько мы даем им, и моя благодарность им не знает границ».

Трек-лист:

01. The Third Of The Storms (Evoked Damnation)
02. Massacra
03. Maniac
04. Blood Insanity
05. Decapitator
06. Crucifixion
07. Reaper
08. Horus/Aggressor
09. Revelations Of Doom
10. Messiah
11. Visions Of Mortality
12. Triumph Of Death

Bonus 7" song (super deluxe edition only)

13. Decapitator (Live In Houston)




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21 сен 2023
Corpsegrinder04
"Сырой, навевающей страх и тяжелой, были написаны в скандально известном репетиционном бункере группы в сельской деревне Биршвиль, Швейцария"
Народ кому не в лом, загуглите Биршвиль Швейцария. Посмотрите на это сексуальное утопающее в зелени живописное поселение в горах. И сравните с какой-нибудь условной Морозовкой под Смоленском.
После этого вброса Фишера с его сырой злостью возникает желание послать талантливого сучёнка куда подальше и ещё раз переслушать Монотеист.

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