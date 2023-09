сегодня



Новое видео SKY EMPIRE



"Wayfarer", новое видео группы SKY EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shifting Tectonic Plates Of Power - Part 1, выходящего 27 октября на ViciSolum Productions:



"Prolegomenon: The Encomium of Creation"

"On The Shores of Hallowed Haven"

"The Emissary"

"Into My Father's Eyes"

"Wayfarer"

"The Last Days of Planet Fantasy"

"House of Cards"







